Elon Musk’ı mağlup eden avukatlar 6 milyar dolarlık hisse istiyor

Elon Musk’ın Tesla’dan alacağı 56 milyar dolarlık hisse senedi opsiyon sözleşmesini iptal ettiren avukatlar, eyalet mahkemesinden ödeme olarak elektrikli araç üreticisinin yaklaşık 6 milyar dolarlık hisselerini kendilerine verilmesini talep etti.

Davacı hissedarların baş avukatı Bernstein Litowitz Berger & Grossmann, Cuma günü Delaware Kançılarya Mahkemesi'ne sunduğu bir dosyada, böyle bir ödülün mutlak değer açısından "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtirken , "Bu yapı, ödülü doğrudan yaratılan faydaya bağlama avantajına sahiptir ve ücret ödemek için Tesla bilançosundan bir kuruş bile alınmasını önler. Yemeklerimizi yemeye hazırız” ifadelerini kullandı.



Bernstein, dosyasında, geçmişteki emsallere dayanarak, iptal edilen 56 milyar dolarlık ödülden "sağlanan menfaatin" üçte birini adil bir şekilde isteyebileceğine inandığını yazdı. Faydanın Musk'un kazandığı 304 milyon hissenin 267 milyonuna ulaştığı belirtildi; aradaki fark, opsiyonları kullanmanın kendisine maliyetini yansıtıyordu.