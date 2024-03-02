Elon Musk’ı mağlup eden avukatlar 6 milyar dolarlık hisse istiyor

Kaynak: Financial Times
Elon Musk’ı mağlup eden avukatlar 6 milyar dolarlık hisse istiyor
Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık hisse senedi sözleşmesini iptal ettiren avukatlar ücret olarak 6 milyar dolarlık hisse istedi.

Elon Musk’ın Tesla’dan alacağı 56 milyar dolarlık hisse senedi opsiyon sözleşmesini iptal ettiren avukatlar, eyalet mahkemesinden ödeme olarak elektrikli araç üreticisinin yaklaşık 6 milyar dolarlık hisselerini kendilerine verilmesini talep etti.

Davacı hissedarların baş avukatı Bernstein Litowitz Berger & Grossmann, Cuma günü Delaware Kançılarya Mahkemesi'ne sunduğu bir dosyada, böyle bir ödülün mutlak değer açısından "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtirken , "Bu yapı, ödülü doğrudan yaratılan faydaya bağlama avantajına sahiptir ve ücret ödemek için Tesla bilançosundan bir kuruş bile alınmasını önler. Yemeklerimizi yemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Bernstein, dosyasında, geçmişteki emsallere dayanarak, iptal edilen 56 milyar dolarlık ödülden "sağlanan menfaatin" üçte birini adil bir şekilde isteyebileceğine inandığını yazdı. Faydanın Musk'un kazandığı 304 milyon hissenin 267 milyonuna ulaştığı belirtildi; aradaki fark, opsiyonları kullanmanın kendisine maliyetini yansıtıyordu.

İlgili Haberler
Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi
Şubatta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi
Son Haberler
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde Ekonomi
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı? Sağlık
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu Yerel Haberler
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi! Yemek Tarifleri
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı