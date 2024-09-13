Elon Musk'ın trans kızı babasını topa tuttu

Vivian Jenna Wilson, pop yıldızı Taylor Swift'in Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin bayraktarı Kamala Harris'e verdiği destekten duyduğu heyecanı dile getirdi.

Vivian, Musk'ın Swift'in Harris'e olan desteğini kamuoyuna açıklamasının ardından, kendisine "bir çocuk verme teklifinde" bulunmasının ardından Musk'ı sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump'a desteğini açıkça dile getiren Elon Musk, daha önce kızı Vivian'ın "uyanık bir zihin virüsü tarafından öldürüldüğünü" ve cinsiyet değiştirme ameliyatına "kandırıldığını" söylemişti.

Vivian, Swift'in Demokrat aday Kamala Harris'i desteklemesinin ardından Kasım ayında oy kullanma olasılığıyla ilgili heyecanını sosyal medya platformu Threads'de paylaştı. Ancak Harris'e desteğini açıkça ortaya koyduktan sonra, Swift'e çocuk verme konusundaki yorumları nedeniyle, uzunca bir süredir görüşmediği babasının ona sert bir çıkış yapması kaçınılmazdı.

Vivian, Threads adlı sosyal medya platformundan "Taylor Swift'in Kamala Harris'i desteklemesinin zamanlaması dürüst olmak gerekirse daha iyi olamazdı. Swiftie'leri sandıkta görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum! Maviye oy verin. Ayrıca evet, 'tweeti' gördüm. İğrenç incel saçmalığı gerçekten de iğrenç incel saçmalığıdır" diye yazdı.

Vivian, Musk'ın sözlerini "iğrenç" olarak nitelemek dışında konuyla ilgili söyleyecek pek bir şeyi olmadığını belirterek "Bu çok açık ve eğer bunu nasıl yapacağınızı göremiyorsanız, o zaman sorunun bir parçasısınız. Dinleyicilerime sadece şunu söylemek istiyorum, insanların sizinle böyle konuşmasına izin vermeyin. Bu iğrenç, küçümseyici ve inanılmaz derecede cinsiyetçi. Daha iyisini hak ediyorsunuz" açıklamasında bulundu.

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BABASIYLA BİR SÜREDİR GÖRÜŞMÜYOR

2022'de transseksüel olduğunu açıklayan Vivian, Musk'ın bir röportaj sırasında kimliğiyle ilgili yaptığı yorumda "uyanık zihin virüsünün 'oğlunu' öldürdüğünü" söylemesinin ardından kamuoyunda bir tartışmaya girdi. Teknoloji milyarderi ayrıca, "biyolojik oğlunun" ergenliği geciktirici ilaçlar kullanmasına rıza göstermesi için "kandırıldığını" iddia etti.

2022'de 18 yaşına girdiğinde yasal olarak adını değiştirdi ve annesinin soyadını kullanmaya başladı. O dönemdeki resmi başvurusunda "Artık biyolojik babasıyla birlikte yaşamadığını ve onunla hiçbir şekilde akraba olmak istemediğini" belirtti.

20 yaşındaki genç kız, daha önce babasının, geçiş yaptığı sırada "uyanık zihin virüsü tarafından öldürüldüğü" yönündeki yorumlarına yanıt vermişti.

O dönem içini yine Threads'e dölen Vivian, "Ölü bir kaltak için oldukça iyi görünüyorum" diye yazdı ve babasını kendisinin reddettiğini ilan etti. Daha sonra Musk'ın kendisinin "doğuştan eşcinsel ve hafif otistik" olduğunu iddia ettiği bir tweet'in ekran görüntüsünü paylaşarak bu ifadelerin "tamamen sahte" olduğunu söyledi.