Elon Musk’ın Twitteri neden satın aldığı ortaya çıktı. Bir kişi yüzünden 44 milyar dolar verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın Twitteri neden satın aldığı ortaya çıktı. Bir kişi yüzünden 44 milyar dolar verdi
Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sebebi belli oldu. Kendisine verilen bir ‘red’ cevabı her şeyin başlangıcı olurken, bu cevabın ünlü ismin şirketi 44 milyar dolara satın almasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü iş adamı ve yatırımcı Elon Musk bir süre önce eski adıyla Twitter (yeni adı X) sosyal medya paylaşım sitesini satın almış ve büyük ses getirmişti. Musk’ın bu satın almayı neden gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

PEŞİNİ BIRAKMAYAN GENCİN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ

Yeni yayınlanan bir kitapta yer alan bilgilerde, Elon Musk’un dönemin Twitter CEO’su Parag Agrawal'ın kendisinin özel jetini takip eden bir kullanıcı olan 19 yaşındaki Jack Sweeney hesabını kapatmasını talep etti.

Ancak CEO, Musk’ın bu isteğini reddetti. Kitapta verilen bilgilere göre, kendisine verilen red cevabına sinirlenen Musk, olaydan kısa bir süre sonra büyük miktarda Twitter hissesi satın almaya başladı. Aradan geçen 3 ayda şirkette yaklaşık yüzde 10'luk bir hisseye ulaşan ünlü girişimci bundan sonra ise Twitter'ı tamamen satın almayı denedi. Geçtiğimiz ekim ayında ise bu amacına ulaştı.

Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra, ifade özgürlüğüne önem vereceğini ve bu yüzden özel jetini takip eden kullanıcıyı engellemeyeceğini söyleyen Musk, sadece 1 ay sonra ilgili kullanıcının hesabını askıya aldı.

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