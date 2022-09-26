﻿Elon Musk'ın uyduları ne işe yarıyormuş?

ABD Hazine Bakanlığı, "İran'da İnternet özgürlüğünü sağlamak amacıyla", internet hizmetleriyle ilgili bir genel lisans kararı çıkardı. Elon Musk da bu karar sayesinde İran'da İnternet erişim sağlamak için Starling uydularını devreye soktuğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada bir genç kadının "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle dövülerek gözaltına alınması ve gözaltındayken ölmesi üzerine başlayan gösterilerden sonra İran hükümetinin ülkede internet erişimini kısıtladığına işaret edilmiş ve ABD'nin, İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği bildirilmişti...

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Öncelikle belirteyim ki İran'ın, kadınlara başörtüsü zorunluluğu getirmesi, denetlemek için de ahlak polisi görevlendirmesinin, İslam ile de insanlık ile de ilgisi yoktur. Bu tür baskılar, siyasi rejimlerin, dini bir iktidar aracı olarak kullanmasından kaynaklanır. Aslında Atatürk'ün ifadesiyle "Dört halifeden sonra din, daima siyaset vasıtası, menfaat vasıtası, istibdat vasıtası yapıldı. Bu hal Osmanlı tarihinde böyleydi, Emeviler, Abbasiler zamanında da böyle oldu..."

Şimdi İran'da da yaşanan, dinin istibdat vasıtası olarak kullanılmasıdır.

Tabii bu istibdada karşı halkın isyanı olacaktır. ABD'nin bu ülkeye müdahalesi ise baskı rejimlerinin dış müdahaleye ne kadar açık olduğunu bir defa daha göstermiştir.

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Burada vahim gelişme ise ABD'nin herhangi bir ülkenin iç işlerine karışmak için Elon Musk'ın Starlink uydularını kullanmasıdır.

Denilebilir ki, "Dışarıdan direnişe destek verilmezse, baskı rejimlerine başka nasıl bir yöntemle son verilebilir?"

Dışarıdan verilen destek, o ülkeyi parçalamak içindir! Büyük Orta Doğu Projesi, ABD'nin resmi projesidir ve proje haritasında Türkiye ve İran'ın parçalanması esas alınmıştır... Bunu göz ardı ederek ABD'nin İran halkının özgürce haberleşmesini sağlamak istediğine inanmak aptallık olur.

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Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde, Starlink, "Dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem." diye tanıtılıyor!

Oysa başlangıçta böyle bir hedeften bahsedilmemişti... "Hedef, İnternet hizmetinin hızlandırılmasıdır" deniliyordu.

Gerçekte ise bu haber, Starlink uydularının daha şimdiden ABD'nin stratejik hedefleri için kullanıldığını göstermektedir.

Bilindiği gibi Elon Musk, Starlink uydularının lazerlerle donatıldığını açıklamıştı. Gerçi, lazeri, verileri ışık sistemi ile daha yüksek hızla iletmek için kullandıkları bildiriliyor ama SpaceX firması bazı uydularını ordulara satacağını da açıklamıştır!

Tabii ordular da İnternet'i kullanıyor ama lazer sistemi, silah olarak da kullanılabileceğine göre Starlink uydularının sadece İnternet iletişimini hızlandırmak veya dünyanın her bölgesinde hızlı erişim sağlamak için uzaya gönderildiğini söylemek, insanları uyutmak anlamına gelir...

Bir şirket, uzaya 42 bin uydu gönderecek ve bunu sadece İran örneğinde olduğu gibi İnternet erişimini kesintisiz sağlayabilmek için kullanacak öyle mi?

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Şimdi dini baskı aracı olarak kullanan İran'a, hükümet tarafından kesilen İnternet erişimini sağlamak için müdahale ediyorlar, yarın istedikleri her ülkeye lazer ışınlarıyla saldırabilmenin hazırlığını yapıyorlar.

The Times gazetesinin, "Karadeniz'de Rusya'nın Moskova adlı kruvazörünün, Odessa'dan atılan Ukrayna füzeleri ile batırılması sırasında Elon Musk'ın Starlink uydularındaki işaretleme sistemi kullanıldı, Putin, Rus Hava Kuvvetleri'ne, Elon Musk'ın Starlink uydularını imha etme emri verdi" iddiası Rusya tarafından yalanlandı ama Elon Musk, savaşın ilk günlerinde Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurmuştu...

Kısacası uyanık olmak artık yetmiyor; bu teknolojilerle baş etmek için bilimsel düzeyde hazır olmak gerekiyor!