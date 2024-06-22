Elon Musk'ın yöneticisinden bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Önüne geleni hamile bırakmış. Bilinen 12. çocuk bu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın yöneticisinden bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Önüne geleni hamile bırakmış. Bilinen 12. çocuk bu oldu

Space X'in kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın iddia edildiğine göre Neuralink yöneticisinden bir başka çocuğu daha olduğu söylendi. Böylece Musk'ın bilinen çocuk sayısı 12'ye yükseldi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, çok başarılı olmasına rağmen özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü milyarderin şimdiye kadar birçok farklı kadından çocuğu olduğu biliniyor. Şarkıcı Grimes'den 3, önceki ilişkilerinden ise 6 çocuğu bulunuyordu. Ayrıca, başka bir ilişkiden ikizleri olduğu 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

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Bu bilgilerle Musk'ın bilinen çocuk sayısı 11 idi. Ancak bugün Bloomberg tarafından yayımlanan bir rapor, milyarder girişimcinin gizli tutulan bir çocuğunun daha olduğunu ortaya koydu.

BİLİNMEYEN BİR ÇOCUK DAHA VARMIŞ

Elon Musk'ın, beyin çipi şirketi Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis ile şimdiye kadar bilinmeyen bir çocuğu daha olduğu bildirildi.

Musk'ın Zilis'ten zaten ikizleri bulunduğu biliniyordu. Bugün de üçüncü bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Yeni bilgilerle birlikte Musk'ın bilinen çocuk sayısı 12'ye ulaşmış oldu.

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Musk, uzun yıllardır ilişkileri ve cinsel taciz iddialarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda SpaceX'teki birden fazla çalışanla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta bu çalışanlardan birinin stajyer olduğu bile belirtilmişti.

Elon Musk dünyadaki doğum oranlarında azalma olduğunu sık sık gündeme getirenler arasındaydı.

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