Emekli bankacının akılalmaz soygun planı. 14 milyon liralık vurgun

Afyonkarahisar'da kamu bankasında çalışan emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da ikamet eden müşterisinin kiralık kasasını soydu.

Emekli bankacı, 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Belçika’da ikamet eden R.Ö., kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. 11 Ekim’de avukatıyla Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran R.Ö., kaybını bildirdi.

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Aynı bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. ise 24 Ekim’de emniyete gelerek, 14 milyon lira değerindeki altınlarının çalındığını beyan etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, iki mağdurun şikayeti üzerine banka güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Detaylı bir analiz sonrasında, S.F.K'nin kasasındaki altın ve ziynet eşyalarının haziran ayında emekli olan ve bankanın kiralık kasalarından sorumlu olan M.A.K. (46) tarafından çalındığı tespit edildi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, zanlı M.A.K. ile bankada görevli olan Ş.B. (49) ve V.E.D’yi (29) gözaltına aldı. Çilingir ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.

'ÇİLİNGİRİ KENDİ KASAM İÇİN ÇAĞIRDIM' DEDİ

Şüpheli M.A.K., ifadesinde bankada kendine ait bir kiralık kasasının olduğunu ve 24 Ağustos’ta arızalanan kilidi çilingirle açtırdığını, S.F.K’nin kasasındaki altın ve ziynet eşyalarını çalmadığını ileri sürdü.

EMEKLİ BANKACI TUTUKLANDI, İKİ GÖREVLİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K., "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ş.B. ve V.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, R.Ö’nün kayıp altın ve ziynetlerinin izini sürmeye devam ediyor.