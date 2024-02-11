Kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda. İşte masadaki seçenekler

Resmi otoriteler tarafından adı konulmamış bir ekonomik kriz geçiren Türkiye'de para politikalarındaki 'sıkı duruşa' rağmen kredi kartı harcamalarında artış görülüyor. Tüketici tarafından gelen veriler talebin hala canlı olduğunu ortaya koymakta.

Merkez Bankası konuya ilişkin açıklamasında enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verirken, kredi kartlarına düzenleme beklentisini açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıklayarak, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

KREDİ KARTLARI FAİZ ORANI YÜKSELİR Mİ?

Ekonomi yönetiminde kredi kartlarının düzenlemesine dair beklentiler yükselirken, hangi düzenlemelerin yapılacağı merak ediliyor. Geçen haftalarda konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konularında adımlar atılabileceğini kaydetti.

Bu kapsamda uzmanlar, bankaların çok yüksek kredi kartı limitleri verdiğini vurgulayarak, bu durumun enflasyonist etkiye yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, bankaların çok yüksek kredi kartı limitleri verdiğinin altınız çizerek, bu durumun enflasyonist etkiye yol açabileceğini vurguluyor.

Bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken müşterilerinin ödeme alışkanlığı, gelir-gider dengesi ve kredi notuna göre değerlendiriyor.

Bu noktada maaşların çok üzerinde kredi kartı limitleri verilebiliyor. Vatandaşlar, özellikle kredi kullanımının kısıtlandığı dönemlerde ihtiyaçlarını kredi kartları ile kapatmaya çalışıyor. Talebin soğutulmaya çalıştığı göz önüne alındığında kredi kartı limitlerine kısıtlama olabileceği açıklandı.

KART KULLANIMI VE TAKSİTE SINIRLAMA

Kredi kartına taksit sınırlaması uygulaması da seçenekler arasında bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) belirli dönemlerde taksit sınırlamasına yönelik kararlar almıştı. Ağustos 2023'te havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulanması yasaklanmıştı.

Bu noktada hizmetler sektörüne yönelik kredi kartı kullanımına sınırlama getirilebilir. Geçen hafta harcamalardaki en belirgin artışta hizmet sektörleri ön plana çıktı. Özellikle lokanta ve otel sektörünün öne çıktığı belirtiliyor. Yurtdışından alışverişlerde de kart kullanımı sınırlandırılabilir.

ASGARİ ÖDEME TUTARI ARTABİLİR

Asgari ödeme tutarı oranının artırılması olasılığı da seçenekler arasında yer alıyor. Mevcut durumda 25 bin lira altı limiti olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'lik dilimi asgari ödeme tutarı olarak tahsis ediliyor.

25 bin lira üzeri kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40'ı oranında ödeme yapılması isteniyor. Asgari ödemelere yönelik son düzenleme Haziran 2022'de yapılmıştı.

FAİZLER DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini sabitledi. Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile politika faizi 250 baz puana yükseltilirken, kredi kartları için referans faiz oranlarının etkilenmeyeceği duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, "Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kredi kartı düzenlemeleriyle alakalı beklentiler artarken, nasıl bir yöntem izleneceği henüz belirlenebilmiş değil.