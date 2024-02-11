Kripto paralar yükselişlerini sürdürebilecek mi?

Züleyha Öncü
Kripto paralar yükselişlerini sürdürebilecek mi?
Kripto para piyasalarında yükseliş furyası devam ediyor. Bitcoin ETF’sine girişlerin düzenli olarak yapılması kripto paraların yükselişini destekleyen unsurlardan oldu.

Ayrıca küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerde kripto para piyasalarında etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamları kripto para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

Lider kripto para birimi Bitcoin 5 Şubat tarihinde 42.305 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak yukarı yönlü hareketlilik başlattı.

Yükselişlerini haftanın son gününe kadar taşıyan en büyük kripto para bu yükselişlerini yeni günde de sürdürüyor. Bitcoin bugün 48.597 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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Lider kripto para birimi Bitcoin bugün TSİ 11.45’te 48.129 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de görülen bu toparlanmalar altcoinler tarafında da etkili oluyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 5 Şubat tarihinde 2.282 dolar seviyesinde tepki alımı başlatarak yükselişini yeni güne taşıyor.

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Ethereum bugün 2.538 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum 11.475’te 2.524 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarında görülen bu yükselişlerin devam edebilmesi için günlük ve haftalık olarak mevcut bölgelerini destek konumda görerek kapatmaları gerekmekte. Bu seviyelerin üzerinde oluşabilecek direnç seviyeleri yükselişleri destekleyebilir. Ancak bu seviyelerin altında oluşabilecek zayıf hacimli hareketlenmeler satıcılı seyri beraberinde getirebilir.

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