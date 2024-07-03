Emekli Halk Kart geliyor. CHP’li belediyelerden flaş uygulama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçen Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Açılış Töreni’nde açıklamalar yaptı.

Özgür Özel, CHP’nin yönettiği belediyelerde emeklilere yönelik uygulanacak yeni projeyi açıkladı.

Özel, 411 belediyede Emekli Halk Kart uygulamasının başlayacağını söyledi.

“Emekli halk kartı bütün emeklilerimize müjdeliyoruz.” diyen Özel “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin emekli halk kartınızla eğer orada bir CHP’li belediye varsa, belediyemiz sizi tanıyacak. Kartınızdaki yüklenmiş olan hizmet neyse, gittiğiniz her yerde bundan yararlanacaksınız. Ayrıca bu karta sahip hiçbir emekli emeklilere tanınan başta ulaşım hakkı olmak üzere, hiçbir hizmeti alırken sorgulanmayacak, sorulara tabii olmayacak. Halk emekli kartı göstereceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu emekli yurttaşları olarak göğsünüzü gere gere hizmetlerden yararlanacaksınız” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR

Kartla ilgili detaylara da değinen Özel “İçinde bulunduğumuz hafta emekliler haftası. CHP 411 belediyesinin iyi yaptığı işleri, diğer belediyelerde de tekrar etmek, eşgüdüm sağlamak, iyi projelerde ortaklaşmak, belli projeleri ortaklaştırarak, markalaştırmak azminde olan bir yerel yönetim stratejisinin içindedir.

Bunun için sosyal demokrat belediyeleri, yapılarından biri olan SODEM önemli bir projeyi bu hafta içinde belediyelerimizin ortaklaşması için paylaşmış durumdadır. “ dedi.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özel "CHP'li tüm belediyelerimizde 'Emekli Halk Kart' uygulamamızı başlatıyoruz. Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez." ifadelerine yer verdi.

EMEKLİLERİN GÖZÜ BU AYDA

Öte yandan ay sonunu getiremeyen emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda. Aldıkları emekli maaşıyla bir kilo et bile almakta zorlanan emekli her gün isyan ediyor. Emekliler yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle ezildikçe ezildi. Milyonlarca emekli yapılacak olan zammı bekliyor.