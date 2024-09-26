Emekli Koramiral Yunan botuna neden anında müdahale edilemediğini açıkladı

Yunan Sahil Güvenlik botları Bodrum ve Datça’da Türk karasularını iki kez üst üste ihlal etti. Yunan botundan inen maskeli bir kişi insan kaçakçısına ait olduğu iddia edilen lastik botu alarak geri döndü.

Yunan botlarının sürekli Türk karasularını ihlal etmesine ise tepki yağdı. Konuyla ilgili Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan 11. Sahil Güvenlik Komutanı emekli Koramiral’i Can Erenoğlu, Yunan botlarına neden müdahale edilmediğini anlattı.

“YETKİ VE SORUMLULUK BİLİNCİ VERİLDİĞİNDE EMİR BEKLEMEZLERDİ”

1982’de yaşanmış bir olaydan örnek veren Erenoğlu, “Daha Kardak krizi ortada yokken, 1982 yılında bile Kardak Adacıkları sahiline yakın bir yerde balık avlayan ve içinde Yunan balıkçının yanı sıra bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu balıkçı teknesini, bölgedeki Sahil Güvenlik Botununun komutanı müsadere edip Bodrum’a getirmiş, o insanları savcılığa teslim etmiş ve cezalandırılmalarını sağlamıştı. Onlar da hukuki konular dahil önceden yetkileri ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirildiklerinden emir beklemeden zamanında müdahale ederlerdi” dedi.

2016’DA O YETKİLER ALINDI

Erenoğlu ayrıca, “Sahil Güvenlik Genel Komutanı sicilen Genelkurmay Başkanına, diğer personel ise sıralı askeri sicil amirlerine bağlıydı. Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, Deniz Kuvvetlerinin oluru alınarak Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenirdi. Darbe girişiminden sonra, 2016 yılından itibaren bu yetkiler İçişleri Bakanlığına verildi. Kanaatimce, Sahil Güvenlik Komutanlığının idari açıdan İçişleri Bakanlığına bağlanması, Bakanlık personelinin liyakat sahibi, deneyimli ve siyasetten arınmış olmaları halinde önemli bir sakınca teşkil etmez. Yine de harekat faaliyetleri açısından Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri ile direkt bağlantılı olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKTI İDDİASI

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında da askerin kışladan geç çıkarıldığını bunun nedeninin ise talimat beklenmesi olduğu öne sürülmüştü.

“YANGIN İÇİN TALİMAT MI BEKLENİYOR?”

2022’de orman yangınlarına müdahale süreciyle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Cumhurbaşkanı’nın tâlimatıyla orman yangınlarının söndürülmesine başladık!” ifadeleri tartışma yaratmıştı. Bakanın bu sözleri sonrası “Yangına müdahale için de mi Cumhurbaşkanından talimat bekleniyor?” eleştirileri yapılmıştı.