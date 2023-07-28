Emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından binlerce emeklinin gözü emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. SGK emekli maaş farkına dair açıklamada bulundu. Peki, emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına zammı düzenlemesinin ardından emekliler maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada emekli maaş farkına ilişkin detaylara değinildi. Peki, emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından henüz maaş farkları yatmayan emekliler, SGK açıklaması sonrasında ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

SGK'DAN EMEKLİ MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

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