Emekli maaşı hesaplarken dikkat. Sakın bu hatayı yapmayın

2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre, e-Devlet'te maaş hesaplamak için SSK'lılar '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', esnaflık yapanlar yani Bağ-Kur'lular ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek.

PEKİ, EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA YAPILAN HATALAR NELER?

Hesaplama ekranına giden sigortalılar, bugünün şartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Daha sonraki tarihte girdiğiniz de o tarihteki şartlar ortaya çıkıyor. Emekli olduğunuz gün ise o tarihteki şartlara göre hesap yapılıyor.

Şubat ayında yaptığınız sorgulamada 2023 yılında yapılan zamlar yer almıyor. Çünkü siz 2024 yılında emekli olduğunuz zaman kaç lira alacağınızı sormuş oluyorsunuz. Burada 2023 yılında çıkan rakama yüzde 49.25 eklemek hatalı hesaba yol açıyor. 2023 yılında çıkan rakamdan o yıla ait güncellemeleri çıkartmak gerekiyor.

Aralık ayında bu sistemde maaşınızı hesaplattığınızda maaşınıza 2023 yılında yapılan artışlar eklenerek bir rakam karşınıza çıkıyor. Daha sonra Şubat ayında sorguladığınızda bu kez 2024'de yapılan Ocak zammı hesaba katılıyor.

EMEKLİ MAAŞINA BÜYÜME RAKAMLARI NASIL EKLENECEK?

Nisan ayı ve sonrasında sorgulama yapanların ise ek kalemleri değişiyor. Çünkü 2023 büyüme rakamları da belli oluyor ve güncellemelere büyüme rakamları da eklenmiş oluyor.

Emekli aylığı hesaplatırken içinde bulunduğunuz yılın dikkate alındığını unutmayın. Ayrıca sorgu sırasında 'Bugün emekli olsam kaç lira aylık alırım' sorusunun cevabını aldığınızı da unutmayın. Siz hangi tarihte emekli olacaksanız o tarihteki şartlara göre maaşınız hesaplanacak.

İŞTE EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

Emekli aylıklarında üç ayrı dönem için hesaplama yapılıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 20008 sonrası dönemler için arklı aylık bağlama oranları ve farklı güncellemeler ile maaş belirleniyor. 2000 öncesinde aylık bağlama oranları daha yüksek iken sonraki dönemde düşüyor ancak enflasyon büyüme gibi farklı güncellemeler devreye giriyor.

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre ise sizin SGK'ya bildirilen brüt maaşınız. Yani prime esas kazancınız. Bu kazançlarınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da yüksek oluyor. Çalışma hayatı boyunca asgari ücret alan birisinin emekli maaşı da düşük hesaplanıyor.