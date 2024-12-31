Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Asgari ücrete yapılan zamdan sonra gözler emekli aylıklarına çevrildi.

Erdursun, emeklilere yönelik gerçekleştirecek zamma ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Yapılacak muhtemel zam oranını açıklayan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 17 gibi bir enflasyon farkı çıkar. Bu fark tüm emekliler için değil SGK ve BAĞKUR için çıkacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran daha az çıkacak. Yüzde 12 olacak. En düşük emekli maaşını 15 bine çıkaracaklar. Yüzde 20'lik bir artışla 15 bine tamamlarlar diye düşünüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı yüzde 5 de veriyorum diyerek zam oranını yüzde 25'e tamamlar diye düşünüyorum.

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Emeklilere ayrıca bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Emekli aylıkları asgari ücrete göre de çok düşük kaldı. Hükümet asgari ücrete yaptığı oranı emekli maaşlarını da yaparsa büyük tepki görür.

OCAK AYINDA 12 BİN 500 LİRA ALACAK

Bu düzenlemenin ocak ayına yetişmeyip şubat ayında yapılabileceğini, bu nedenle ocak ayında yaklaşık 3-3,5 milyon emeklinin 12.500 TL olan mevcut aylığını almaya devam edeceğini söyledi.

Aradaki farkın ise Şubat ayında ödeneceğini belirtti.

"REFAH PAYI YÜZDE 100 VERİLİR"

Yüzde 17 üzerinden refah payı verilip verilmeyeceği sorusuna Erdursun, refah payı verilmesi gerektiğini ve "yüzde 100" verileceğini düşündüğünü, söyledi.