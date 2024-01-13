Emekli maaşına ek zam olacak mı? Emekli maaşı ek zammı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz işçi ve Bağkur emeklilerine uygulanan düşük zam oranına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, emekli maaşı ek zam olacak mı? Emekli maaşı ek zam ne zaman?

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25'lik maaş artışına karşılık, işçi ve Bağkur emeklilerine uygulanan düşük zam oranı kamuoyunda gündem oluşturmuştu.

Bu konuda yapılan beklentilere yanıt olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışmalara başladı.

Çalışmada, en düşük emekli aylığı olarak uygulanan 7 bin 500 liranın yükseltilmesine yönelik farklı senaryolar ele alınıyor.

Çalışmalar, önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek olan çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak emeklilerin beklentilerine yanıt verecek düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.