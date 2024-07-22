Emekli maaşında zam farkının ne zaman ödeneceği açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile emekli maaşlarına enflasyon farkından yapılacak zam belli olmuştu. TÜİK’ün açıkladığı enflasyon rakamları ile emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzdfe 24,73 oranında gerçekleşti. Ancak 10 bin liralık en düşük emekli maaşını alan milyonlarca vatandaş kök maaşlarının düşük olması nedeniyle enflasyon farkından yararlanamadı. Yapılan çalışma ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli maaşlarına yapılan zammın belli olması ile maaş zam farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. SGK, maaş zam farklarının 26 Temmuz’da ödeneceğini duyurdu.

SGK’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."