Emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağı belli oldu. Hükümetin atacağı her adımı önceden bilen isim açıkladı

Aldıkları emekli maaşıyla geçinemedikleri her fırsatta dile getiren emeklilerin sevinçten ayaklarını yerden kesecek haberi Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi verdi.

Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirtti.

Selvi "Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor. En düşük emekli maaşının 111 bin 500, 12 bin ya da 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bakan Işıkhan’ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi" dedi.

10 bin lira alan emeklilerin maaşlarının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda 3 milyon 800 bin emeklinin faydalanacağını kaydeden Selvi, "12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek. Emeklilerimizin durumu kökten ele alınmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.