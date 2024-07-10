Emekli maaşına zam için Mehmet Şimşek toplantı yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı ve altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu veriler doğrultusunda, milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı, ancak bu zam sadece kök maaşlara uygulandı.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli temmuz ayında sıfır zam ile karşı karşıya kaldı. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşlarına kısmi bir zam yapıldı.

AKP'nin en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyordu.

4 İSİMDEN KRİTİK TOPLANTI KARARI

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

AKP'li yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.