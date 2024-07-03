Emekli Memur-Sen'den enflasyon açıklaması

Kaynak: İHA
Emekli Memur-Sen'den enflasyon açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Emekli Memur-Sen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin Ankara Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, haziran ayı enflasyon rakamları ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 19,31 zam yapılacağını belirtti.

Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmadığını ve bu nedenle 6 aylık bir gelir kaybı yaşadıklarını vurguladı. 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesini talep eden Küçükkösen, şu düzenlemelerin yapılmasını istedi: Temmuz 2023'te verilen seyyanen ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılması, ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi, aylık bağlama oranının yükseltilmesi, kira yardımı sağlanması, eş ve çocuk yardımının devam ettirilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge'nin gecikmeden uygulanması ve emeklilere örgütlenme hakkı verilmesi. Küçükkösen, bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi halinde emeklilerin sesinin duyulacağını, beklentilerinin karşılanacağını ve sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

Emekli Memur-Sen Başkanı, sosyal devlet anlayışıyla uyumlu politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kamu görevlisi emeklileri olarak örgütlenme hakkına sahip olmak, toplu sözleşme masasını etkilemek, emeklilerle ilgili politikalara paydaşlık etmek ve tecrübelerimizi sosyal diyalog ortamlarında aktarmak istiyoruz" dedi.

Küçükkösen, taleplerin yerine getirilmesiyle emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirileceğini ve sosyal devlet anlayışının gereğinin yerine getirilmiş olacağını vurguladı. Emekli Memur-Sen, emeklilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

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