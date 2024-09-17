Emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Göletten cesedi çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Göletten cesedi çıkarıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlar tarafından gölette erkek cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlar tarafınca gölette erkek cesedi bulundu. Göletten çıkartılan cesedin emekli bir öğretmene ait olduğu belirtildi.

Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, çevreden geçen vatandaşlar gölet üzerinde bir cesedin yüzdüğünü gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gölete jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ceset üzerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 69 yaşındaki Mehmet Sezer isimli emekli öğretmene ait olduğu tespit edildi. Sezer'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası Daday Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Göletten ceset çıkarıldı

Emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Göletten ceset çıkarıldı

Emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Göletten ceset çıkarıldı

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