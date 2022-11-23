Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok sosyal yardım yapıyor. Yaşlılar için de yapılan belirli yardımlar arasında 65 yaş aylığı da yer alıyor. 65 yaş aylığı, 65 yaşını dolduran kişilere her ay verilen bir yardım olarak geçiyor. Sabit bir geliri bulunmayan ve hiçbir güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişiler için bu aylık, oldukça iyi bir seçenek olarak görülüyor. 65 yaş aylığından faydalanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Şartları sağlayanlar başvurularını yapıp her ay verilen yaşlılık aylığını alabiliyor. Sizin için 65 yaş aylığının detaylarını ve başvuru şartlarını araştırdık. Gelin, bu şartlara birlikte göz atalım.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaş aylığı geliri, ekonomik durumu yetersiz olan ve 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen bir yardım olarak geçiyor. Halk arasında yaşlılık aylığı olarak da biliniyor. Hiçbir güvenceniz yoksa ve herhangi bir sosyal yardım almıyorsanız 65 yaş aylığını alabiliyorsunuz. Düzenli bir geliri olmayan ve kimsesiz kişiler için bu yardım iyi bir seçenek olabiliyor. 65 yaş aylığı, her ay düzenli olarak veriliyor. Bu aylığa yılda iki sefer zam yapılır. Bu seneki 65 yaş aylığının 1684 lira olarak verildiği biliniyor. 65 yaş aylığını alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Şartları sağlıyorsanız 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir ve 65 yaş aylığından faydalanabilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Aşağıdaki şartları sağlıyorsanız 65 yaş aylığını alabilirsiniz:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 65 yaşını doldurmuş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak.

- Herhangi bir sosyal yardım kurumundan bir yardım almamak.

- Hiçbir gelirin olmaması.

- Herhangi birinden ya da bir yerden nafaka almamak

- Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almamak.

- Hane gelirinden kişi başına düşen miktarın asgari ücretin 1/3'ünden az olması.