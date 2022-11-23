23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor

Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaşını dolduran kişilere 65 yaş aylığı veriyor. Herhangi bir güvencesi ve geliri olmayan yaşlılar için bu yardım oldukça önem taşıyor. Bu yardım da vatandaşların ilgisini çekiyor. Hâl böyle olunca 65 yaş aylığı için başvuruda bulunmak istiyor olabilirsiniz. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığının ne olduğunu ve kimlerin alabileceğini sizin için araştırdık. İşte detaylar...

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:42
Takip Et

Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor

Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor
+
Aa
-

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok sosyal yardım yapıyor. Yaşlılar için de yapılan belirli yardımlar arasında 65 yaş aylığı da yer alıyor. 65 yaş aylığı, 65 yaşını dolduran kişilere her ay verilen bir yardım olarak geçiyor. Sabit bir geliri bulunmayan ve hiçbir güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişiler için bu aylık, oldukça iyi bir seçenek olarak görülüyor. 65 yaş aylığından faydalanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Şartları sağlayanlar başvurularını yapıp her ay verilen yaşlılık aylığını alabiliyor. Sizin için 65 yaş aylığının detaylarını ve başvuru şartlarını araştırdık. Gelin, bu şartlara birlikte göz atalım.

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaş aylığı geliri, ekonomik durumu yetersiz olan ve 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen bir yardım olarak geçiyor. Halk arasında yaşlılık aylığı olarak da biliniyor. Hiçbir güvenceniz yoksa ve herhangi bir sosyal yardım almıyorsanız 65 yaş aylığını alabiliyorsunuz. Düzenli bir geliri olmayan ve kimsesiz kişiler için bu yardım iyi bir seçenek olabiliyor. 65 yaş aylığı, her ay düzenli olarak veriliyor. Bu aylığa yılda iki sefer zam yapılır. Bu seneki 65 yaş aylığının 1684 lira olarak verildiği biliniyor. 65 yaş aylığını alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Şartları sağlıyorsanız 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabilir ve 65 yaş aylığından faydalanabilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Aşağıdaki şartları sağlıyorsanız 65 yaş aylığını alabilirsiniz:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 65 yaşını doldurmuş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak.

- Herhangi bir sosyal yardım kurumundan bir yardım almamak.

- Hiçbir gelirin olmaması.

- Herhangi birinden ya da bir yerden nafaka almamak

- Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almamak.

- Hane gelirinden kişi başına düşen miktarın asgari ücretin 1/3'ünden az olması.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Bal üreticileri sahtecilere karşı barkod sistemine geçmeye hazırlanıyor
﻿Bal üreticileri sahtecilere karşı barkod sistemine geçmeye hazırlanıyor
﻿Bal üreticileri sahtecilere karşı barkod sistemine geçmeye hazırlanıyor
﻿Edirne'de sağanak
﻿Edirne'de sağanak
﻿Edirne'de sağanak
﻿MSB terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
﻿MSB terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
﻿MSB terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
﻿Otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu
﻿Otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu
﻿Otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.