Bakanlıktan emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi açıklaması

Son dakika… Son dakika… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Bakanlıktan emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

2344.jpg

emekli.jpg

emekli2.jpg

İlgili Haberler
7500 lirayla geçinemeyen emekliye büyük şok! Yılbaşı zammında kök aylık detayı
SGK uzmanı tarih verip duyurdu: 'Tüm emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapılacak'
Vatandaş AKP'nin aylık hesaplama sisteminin kurbanı oldu. 5 buçuk milyon emekli zam alamadı
7500 lira üzerinde maaş alan emekliye zam var mı? İşte merak edilen yeni aylık
Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
Emekli aylıklarına yeniden düzenleme şart
Emekli olamayan yaşlılara anında aylık 1684 TL aylık bağlanıyor, başvuru için dilekçe vermek yetiyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı Gündem
Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti Gündem
Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı Dünya
Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı
Bu meyveyi yiyen geç yaşlanıyor Sağlık
Bu meyveyi yiyen geç yaşlanıyor
Rusya'dan petrol ihracatı açıklaması Dünya
Rusya'dan petrol ihracatı açıklaması
Ronaldo ile Varane tekrardan buluşuyor. Suudi ekip Fransız yıldızın peşine düştü Spor
Ronaldo ile Varane tekrardan buluşuyor. Suudi ekip Fransız yıldızın peşine düştü