Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi?

PRİMİN TAMAMI İADE EDİLİYOR MU?

SGK'ya ödenen primlerde işçi payı, işveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen paylar bulunuyor. Ancak, sadece çalışandan kesilen primler iade ediliyor. Bu, genellikle işçi payına denk gelen yüzde 9'luk bir kısmı ifade ediyor. Yani, malullük, yaşlılık ve ölüm için kesilen primlerin yüzde 9'u iade edilebiliyor. Ancak, işveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen kısımlar iade edilmiyor. Bağ-Kurlular ise kendi adlarına ödedikleri primlerin iadesini alabilirler. SGK, geçmiş yıllara ait primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayarak ödüyor.