Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı

Kaynak: AA
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarken ihracat 4,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam ihracat yılın ilk üç ayında 63,7 milyar dolar olurken bu tutar en iyi ilk çeyrek ihracat performansı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu dönemde, depremden etkilenen 11 ilin 9'unun ihracatı arttı, 2'sininki düştü. Söz konusu illerin toplam ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 4 milyar 796 milyon dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapan il 2 milyar 526 milyon dolarla Gaziantep oldu. Bu ili 826,3 milyon dolarla Hatay, onu da 762,8 milyon dolarla Adana izledi.

İhracatını en hızlı artıran il yüzde 57,41 ile Hatay oldu. Bu ili yüzde 44,94 ile Şanlıurfa, yüzde 25,79 ile Kahramanmaraş takip etti. İhracatı gerileyen iller ise yüzde 37,1 ile Osmaniye ve yüzde 20,7 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

GAZİANTEP İLK SIRADA

Fasıllar açısından değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan Gaziantep'te "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" sektörü 738,4 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu sektörü 516,1 milyon dolarla halı, 373,5 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

Hatay'ın ihracatında ise çelik sektörü 443,2 milyon dolarla öne çıktı. Bu sektörü 151,3 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 36,2 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Adana'da ise 129 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı. Tekstil ve ham maddeleri 128,2 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 104,9 milyon dolarla dikkati çeken diğer sektörler oldu.

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