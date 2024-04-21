Emekli olan itfaiye personeline veda

Kaynak: İHA
Emekli olan itfaiye personeline veda
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde emekliliğe ayrılan itfaiye personeli için veda programı düzenlendi.

Vezirköprü’de itfaiye şoförü olarak yıllarca çalıştıktan sonra emekli olma kararı alan Recep Dursun için veda yemeği programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü İtfaiye Amiri Alper Çoruh, burada bir konuşma gerçekleştirirken, “Emekliye ayrılan Recep Dursun arkadaşımıza emekliliğinin hayırlı olmasını temenni ederim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

aw187199-02.jpgVezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya tarafından ise Recep Dursun'a günün anısına plaket takdim edildi.

Program ise toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sonlandırıldı.

Son Haberler
Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet Spor
Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet
İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi Gündem
İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi
Galatasaray Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu Gündem
Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu
Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu Spor
Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu
Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta için ambulans helikopter kalktı Yerel Haberler
Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta için ambulans helikopter kalktı
AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri Gündem
AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri