Emekli olan itfaiye personeline veda

Vezirköprü’de itfaiye şoförü olarak yıllarca çalıştıktan sonra emekli olma kararı alan Recep Dursun için veda yemeği programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü İtfaiye Amiri Alper Çoruh, burada bir konuşma gerçekleştirirken, “Emekliye ayrılan Recep Dursun arkadaşımıza emekliliğinin hayırlı olmasını temenni ederim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya tarafından ise Recep Dursun'a günün anısına plaket takdim edildi.

Program ise toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sonlandırıldı.

