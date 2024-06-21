Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emekli polisin öldürüldüğü gaspın görüntüsü ortaya çıktı. Polis havaya gaspçı polise ateş etti

İstanbul’un ortasında gaspçıya müdahale etmek isterken vurularak öldürülen emekli polis memurunun vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da yaklaşık iki aydır özel bir şirkette güvenlik müdürü olduğu öğrenilen Avşin Altuntaş adlı emekli polis ve arkadaşları, 19 Haziran Çarşamba günü, geç saatlerde otomobilde oturdukları sırada, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

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Saldırgan, silah zoruyla Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasp etti.

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Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen Altuntaş silahıyla uyarı amacıyla havaya ateş açtı. Saldırganın da yanında gasp için bulundurduğu silahı ateşlemesi sonucu Altuntaş göğsünden vurularak ağır yaralandı.

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Ağır yaralanan emekli polis memuru ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan gasp anı ve polisin vurulma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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