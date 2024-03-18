Emekli vatandaş tabanı delik ayakkabısını göstererek isyan etti: Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında emekli bir vatandaşla sohbet etti. Emekli vatandaş, Ağbaba’ya tabanı yırtık ayakkabısını gösterdi ve "Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü” dedi.

Bulunduğu duruma tepki gösteren vatandaş, “Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. İşte emeklinin hali. Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü” ifadelerini kullandı.