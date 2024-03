Ticaret Bakanı Ömer Bolat böyle konuştu: Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AKP'nin Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a destek için İzmir'deydi. Bakan Bolat AKP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti va "Bize oy vermediler, bizi seçmediler diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahrum bırakılmadı" dedi

BAKAN BOLAT ET FİYATLARIYLA İLGİLİ İLGİNÇ BİR AÇIKLAMAYA İMZA ATTI

Bolat yaptığı açıklamada "Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak" dedi.

Kırmızı et fiyatları uçuyordu. ESK bazı marketlere et vererek, kıymanın fiyatını sabitlemeye çalıştı. Ancak bunun da sınırı ve miktarı belli. Kasapta ve büyük market zincirlerinde kıymanın ve kuşbaşı etin fiyatı 500 lira civarında. Emekli kırmızı et alamadığı için isyan ediyor. Bakan Bolat'ın kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklaması şöyleydi:

"Varsa yoksa sığındıkları market. İşte bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor ama bu seçimde soğan, patates istismarı yapabiliyorlar mı? Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber... Yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a göre 500 lira civarındaki kırmızı etin fiyatıyla ilgili "Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu" şeklinde konuşması dikkat çekti