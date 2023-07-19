Emekli vatandaşın ekonomi isyanı: Kadınları kötü yola sürüklüyorlar

Enflasyonun son günlerde tavan yapması, benzine mazota gelen fahiş zamlar sonrası halk isyan etmiş durumda. Sokak röportajında konuşan bir emekli vatandaş isyan etti. Ekonominin gittikçe kötüye gittiğini söyleyen vatandaş sözlerine şu cümlelerle devam etti:



“Biz buraya geliyoruz arkadaşla. Bir yemek, bir dondurma, bir su. 500 lira gitmiş. İmkanlarımız var kendimize göre, ama olmayanlar ne yapacak? Evi olmayan ne yapacak? Düşündükçe çıldırıyorum. Kadınları hep kötü yola sürüklüyorlar. Kadın şimdi ne yapacak? Evde ekmek yok, para yok, kira verecek, çocuk okuyacak. Adamın aldığı para belli. Biraz da güzelse yandı”



Vatandaşın açıklamaları sosyal medya da gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşın “Kadınlar kötü yola sürükleniyor biraz da güzelse yandı” sözlerine tepki gösterdi.