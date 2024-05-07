Acılı baba kızının katiline verilen iyi hal indiriminin iptali için imza kampanyası başlattı

21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, kadın kuaförü olarak çalışırken 17 Aralık 2022'de eski sevgilisi Hasan Fakıoğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Hasan Fakıoğlu, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 'Kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak iyi hal indirimi uygulandı.

Bu indirim kararı, Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Mesut Çolakoğlu, sosyal medyada başlattığı "Ayşenur Çolakoğlu için adaleti sağlayın, iyi hal indirimine hayır" kampanyasıyla bin 300'den fazla imza topladı. Çolakoğlu, "Kızım Ayşenur Çolakoğlu, 4 kurşunla katledildi. Kızımın katili iyi halden indirim aldı. Bu adaletsizlik nedeniyle 'İyi hal indirimine hayır' diyerek kızımın adına bir imza kampanyası başlattık.

Gerekçeli karara göre sanık, gelecekte bu karardan olumsuz etkileneceği için iyi hal indirimi aldı. Benim kızım henüz 21 yaşındaydı, hayatının baharında öldü. Benim kızımın geleceği ne olacak? Başka Ayşenurlar ölmesin. Bu kararın kötü örnek olmasını istemiyoruz. İptalini talep ediyoruz. İmza kampanyamıza destek bekliyorum" şeklinde konuştu.