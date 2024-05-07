Elektrik akımına kapılma şakası acıyla sonlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik akımına kapılma şakası acıyla sonlandı
Eşine elektrik akımına kapılma şakası yapan adamın hazin sonu kameraya yansıdı.

Ampul değiştiren adam, eşini kandırmak için elektrik akımına kapılmış gibi yaparak onu korkutmaya çalıştı. Ancak planı beklediği gibi gitmedi.

Kadın, kocasını elektrik akımına kapılmış gibi görünce büyük bir panik yaşadı ve çığlık atmaya başladı. Ne yapacağını bilmeyen kadının yaşadığı korku kameraya yansırken, kendini tutamayan adam gülmeye başladı. Olayın şaka olduğunu anlayan kadın, yaşadığı korku ve öfke ile eşinin özel bölgesine yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adam acı içinde kıvranırken, eşinin "Özür dilerim, bacağına vurmak istemiştim" sözleri ortamı biraz yumuşattı.

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