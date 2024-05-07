Erman Toroğlu Hamit Altıntop'a 3 zor soru sordu. 'Gözlerinden öperim' diyerek cevap istedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlar'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla tepki çekmişti.

'L1 Üçgen' YouTube programına konuk olan Altıntop, Türk futbolu ile ilgili flaş sözler sarf edip, ''Benim Türk futboluna Türk Futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. O konuda mütevazı olamayacağım.'' demişti.

Bu skandal sözler gündeme bomba gibi düşerken, Hamit Altıntop'a en sert karşılık ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu'ndan geldi.

Erman Toroğlu, 'Sky Spor' YouTube'taki programında Hamit Altıntop için çok ifadeler kullandı, 3 zor soru sordu.

İşte Erman Toroğlu'nun, Hamit Altıntop'a sorduğu 3 soru:

"1- Nihat Özdemir'e "Ben bu görevi yaparım ama aylık 500 bin TL isterim" dedin mi? Nihat Özdemir seni odadan kovdu mu?

2- Fatih Terim'e "Senin Milli Takım'a gelmen için çok çalışıyorum" dedikten sonra TFF başkanına, "Aman başkan, sakın Fatih Terim'i getirmeyelim. Ne seni odasına alır, ne beni" dedin mi, demedin mi?

3- Yönetim kurulu toplantısında "Şenol Güneş çok korkak futbol oynatıyor" deyip, sonra Şenol Güneş'i dışarıda görünce yalıyor muydun?”

Erman Toroğlu bu sözlerin ardından "Gözlerinden öperim" diyerek soruların cevap istedi. Altıntop'un kendisini yalanlaması halinde, bu soruları kendisine anlatan kişinin ismini kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.