Emekli ve memur bu kadar bile zam alamayacak. Çalışma uzmanı büyük tehlikeyi açıkladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 seviyesinde gerçekleşti.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG ise enflasyonun yıllık yüzde 124,35 olarak duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşiyor. Buna göre 2024 yılının 3 aylık periyodunda zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu oranın temmuz ayına kadar değişmesi hatta artması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam için mayıs, haziran ve temmuz ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

UZMAN İSİM BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Çalışma uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik memur ve memur emeklilerin maaşlarına yapılacak zamla ilgili büyük tehlikeyi açıkladı. Çelik, temmuz ayında zammın enflasyon oranının altında kalabileceğini vurguladı.

Dört aylık enflasyon rakamına göre memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 13,5 olduğunu belirten Çelik, bu rakamın enflasyonun 5,2 puan altında olduğunu vurguladı. Çelik, işçi ve Bağkur emeklilerinin ayını dönemdeki zam oranının yüzde 18,7 olduğunun altını çizerek, “Görüldüğü gibi memurlar ve memur emeklileri Memur-Sen, Hükümet ve Hakem Kurulu marifetiyle sonuçlanan toplu sözleşme nedeniyle resmi enflasyon kadar bile zam alamayacak” dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olabileceğini vurgulayarak, memur ve memur emeklilerin alabileceği zammın yüzde 19,4 ile enflasyonun 5,4 puan altında olabileceğini söyledi. Çelik, işçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zammın ise yüzde 25 ile resmi enflasyon kadar olabileceğini sözlerine ekledi.

İşte Prof. Dr. Aziz Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: