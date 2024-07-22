Emekliler Erdoğan'a böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması talebine yönelik “Bunların sırtında maalesef küfe yok” şeklinde yanıt vermişti. Erdoğan’ın sözlerine emeklilerden yanıt geldi.

Birleşik Emekliler Sendikası Erdoğan’ın sözlerine bir mizansen ile yanıt verdi.

Küfeyi sırtına alan Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle önce "çöp market" yazılı konteynerden alışveriş yaptı, ardından üzerinde “emekli çadırda yaşamaya mahkum edildi" yazılı çadıra girerek, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Videoda emekliyi canlandıran Sendika Genel Sekreteri Lüle, “Ülkenin itibarı sarayla olmaz emeklilerin yaşam koşullarıyla olur” yazılı küfeyi sırtına alarak, İstanbul Kartal'da sokağa çıktı. Önce üzerinde "Üç harfli çöp market" yazılı konteynerden alışveriş yapan emekli, ardından barındığı “Emekli çadırda yaşamaya mahkum edildi yazılı” çadırına girdi.

ÇADIRA MALİYECİ GELDİ

Bu sırada "Maliyeden geldiğini" söyleyen bir kişinin "Çadırın vergisini ödemediğini" belirtmesi üzerine emekli, “Ev sahibim dışarı attı. Gidecek yerim yok” dedi. Bunun üzerine temsili maliyeci “Bunu oy verirken düşünecektiniz. Lütfen çadırı terk edin. Çadırı kaldıracağız” karşılığını verdi.

"KÜFE EMEKLİNİN SIRTINDA"

Birleşik Emekliler Sendikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Erdoğan diyor ki ‘Emekli maaşlarını 12 bin 500 yaptık. Muhalefet 17 bin 500 TL diyor, tabii muhalefetin sırtında küfe yok...’ Birleşik Emekliler Sendikası olarak Erdoğan’a diyoruz ki küfe sizin değil sizin lüks yaşantınız için 16 milyon emeklinin sırtında. Artık taşıyamıyoruz. Ya emekliye yaşam hakkı ya da derhal emekliye seçim hakkı. Yönetemiyorsunuz istifa edin” ifadeleri kullanıldı.