Emeklilere bedava oldu! Artık o fatura ödenmeyecek. Meclis'te kabul edildi

Türkiye’de emeklilerin maaşları yetersiz kaldığı için birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Yeni yılda gelen zamlarla birlikte emeklilerin hayat pahalılığı daha da arttı.

Hükümetin emeklilere yaptığı zam ise birçok vatandaşın beklentisini karşılamadı. Emeklilerin insanca yaşayabilmesi için Karabük Belediyesi elini taşın altına koydu ve bir dizi uygulama başlattı.

Bu doğrultuda Karabük Belediyesi, kentte ikamet eden emeklilerin toplu taşıma ve su faturalarından muaf tutulacağını ilan etti.

KARAR MUTLU ETTİ

Belediye, akaryakıt ve enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak toplu taşıma ücretlerinin artmasının emeklilerin bütçesini zorladığını belirterek bir destek paketi hazırladı. Buna göre, Karabük’te oturan emekliler toplu taşıma ve su faturalarını ödemeyecekler.

Karabük Belediye başkanı Rafet Vergili’nin emeklilerin toplu taşıma ve su faturalarından ücretsiz yararlanacaklarını açıklamasının ardından belediye meclisi acil olarak toplandı ve kararı onayladı.

"TAVUK ALABİLİRİZ"

Bu önemli girişim, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını azaltmayı hedefliyor. Karabük Belediyesi’nin bu koruyucu önlemleri, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara ekonomik kolaylık sunmak için atılmış önemli bir adım olarak görülebilir.

Karabük Belediyesi'nin emeklilerin toplu taşıma ve su faturalarından ücretsiz yararlanacaklarını açıklamasına sevindiğini söyleyen bir emekli "Ayın ortasını bile zor getirdiğimiz bir dönemde alınan bu karar beni ve benim gibi durumda olanları çok sevindirmiştir. Bu iki masraftan kurtulmamız bütçemizi az da olsa rahatlatır. O giderlere vereceğimiz parayla 1 kilo tavuk alır. 2-3 gün yiyebiliriz" diye konuştu.