Ünlü yatırım stratejistinden Merkez Bankası yorumu. Yeni başkanın mesajları ‘şahin’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmediğini açıkladı. Politika faizini yüzde 45 seviyesinde tutan TCMB, enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını tekrar etti.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, faiz kararı ve karar metni için şu değerlendirmeyi yaptı: "TCMB politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu. Bu, piyasa için sürpriz bir karar değil. Dolayısıyla piyasa fiyatlamasında ani reaksiyonlar izlemedik. Karar metninde ise bir önceki metinden daha şahin ifadeler kullanılmış. Bir önceki raporlarla kıyasladığımızda tespitlerde değişiklik var ancak ana yol, ana temada değişiklik yok. Enflasyonu ifade eden paragrafta, Ocak ayında enflasyon dinamiklerinde yukarı yönlü risklerin olduğuna atıfta bulunmuş ancak enflasyonun tahmin patikasına uyumlu gittiği ifade edilmiş. Önümüzdeki aylarda olası ücret artışlarının oluşturabileceği etkiler yakından takip edilecektir.”

‘ŞAHİN DAHA NET İFADELER VAR’

Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk defa Türk lirasının reel olarak değerlenmesine yönelik ifadeler karar metnine yansıdı. Bu beklentilerin yönetilmesi açısından önemli bir detay. Özellikle yabancı yatırımcının algısını belli bir rotada tutmak açısından ilk kez kullanılan bir ifade diyebiliriz. Para politikası duruşu açısından çok daha net ifadeler var. Gözden geçirebiliriz ya da izlenecektir gibi muğlak ifadeler yerine gerekli görülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaşacaktır gibi net bir ifade kullanıldı. Yine aynı şekilde parasal sıkılığı desteklemek adına sterilizasyon araçlarının kullanılmasında da şahin bir üslup var. Sayın Fatih Karahan'ın öncülüğünde gerçekleşen ilk toplantıda faiz kararı değişmese de metindeki üslup sertleşmiş ve daha netlik kazanmış. Şahin, daha net ifadeler var. Bu Merkez Bankası'nın izlediği kararlı duruşun devamı açısından kuvvetli bir mesaj veriyor."