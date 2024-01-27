Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar

Karabük Belediyesi örnek bir işe imza atarak emeklinin sırtındaki yükü hafifletecek bir dizi karar aldı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz faydalanacaklarını duyurmuştu.
Bu kararın uygulanması için belediye meclisi olağanüstü bir toplantı düzenledi ve kararı onayladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki belediye işçileri için de önemli bir karar alındı.
Belediye işçilerinin maaşlarına yapılan yüzde 87'lik bir zamla birlikte en düşük işçi maaşı 25 bin liraya yükseltildi.
Bu kararın ardından Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada ekonomik krizin her kesimi etkilediğini belirterek, belediye personelinin biraz daha rahat olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.