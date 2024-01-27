Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar

Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşları geçim sıkıntısına çare olmazken bir ilimizde emekliler için sevindirici haber geldi.
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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 1

Karabük Belediyesi örnek bir işe imza atarak emeklinin sırtındaki yükü hafifletecek bir dizi karar aldı.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 2

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz faydalanacaklarını duyurmuştu.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 3

Bu kararın uygulanması için belediye meclisi olağanüstü bir toplantı düzenledi ve kararı onayladı.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 4

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki belediye işçileri için de önemli bir karar alındı.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 5

Belediye işçilerinin maaşlarına yapılan yüzde 87'lik bir zamla birlikte en düşük işçi maaşı 25 bin liraya yükseltildi.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 6

Bu kararın ardından Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

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Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar 7

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada ekonomik krizin her kesimi etkilediğini belirterek, belediye personelinin biraz daha rahat olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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