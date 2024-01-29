Fatih Altaylı'dan emekliye ek zam iddiası. Hem tarih hem de oran açıkladı

Emeklilere 2024 yılı için yapılan zam yüzde 49,25 oldu. Öte yandan en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Vatandaşlar yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında yapılan zamların yetersiz oluğunu vurgulayarak hükümete tepki gösteriyor.

Yerel seçim için geri sayım sürerken kulislerde seçim öncesinde emekli maaşlarına bir zam daha yapılacağı konuşuluyor. Mart ayında yapılması beklenen zamla ilgili farklı oranlar konuşuluyor.

FATİH ALTAYLI’DAN MURAT KURUM’A TEPKİ

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda emekli maaşlarına yapılması beklenen zam ve AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu. Altaylı, Kurum’un kentin güvenliği ve emekli maaşı zammı vaatlerinde bulunmasına anlam veremediğini belirterek özellikle kent güvenliği ile ilgili bir konunun belediye başkanının yetkisinin dışında olduğunu vurguladı.

HEM TARİH VERDİ HEM DE ORAN AÇIKLADI

Altaylı açıklamalarının devamında ise emekli maaşlarına yeni zam beklentisi ile ilgili konuştu. Zamla ilgili bir talebin ve beklentinin oluştuğunu vurgulayan Altaylı, zamla ilgili tarih ve oran verirken şu ifadeleri kullandı:

“Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor. Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın. Merkezi hükümete sahip olmanın avantajı bu. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister Cumhurbaşkanlığı olsun. Bunu uygulama şansları var.”

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, seçim vaadi olarak emekli maaşlarına zam yapılacağını söylemişti. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" şeklinde konuşmuştu.