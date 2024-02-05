AKP’li başkan adayından geçinemiyoruz diyen emekliye vicdansız sözler. Emekliye bir bardak çayı bile çok gördü

Abdullah İstenci
AKP’li başkan adayından geçinemiyoruz diyen emekliye vicdansız sözler. Emekliye bir bardak çayı bile çok gördü
AKP Aydın Belediye Başkan adayının kıraathanede emekli vatandaşa "Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var" sözleri tepki topladı. Vatandaş tepki gösterince de mekanı terk etti.

AKP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’ın emekli bir vatandaş ile arasında geçen diyalog gündem oldu.

Bir kahvehanede emeklilerle sohbet etmeye çalışan Savaş’ın bir vatandaş ile konuşması tepki topladı.

Emekli bir vatandaş, “Emekli aç, 7500 lira aylık alıyorum” dedi. Savaş ise, “Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var. Bunun kıymetini bilelim” dedi.

Savaş’ın bu sözünün ardından emekli vatandaş ise, “Biz vatanı biliyoruz, siz bilin” ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Mustafa Savaş ve yanındakiler hemen mekanı terk etti. Bu sırada Savaş’ın yanındakilerden biri olduğu tahmin edilen bir kişi “Garibanın kahvede ne iş var yaa” tepkisini gösterdi.

Video sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Kullanıcılar, “Emekliye bir bardak çayı bile çok gördüler” yorumlarını yaptı.

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CEMAL ENGİNYURT’TAN TEPKİ

Öte yandan skandal sözlere Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tepki gösterdi.

Enginyurt “AKP Aydın Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş kahvede. Vatandaş 7 bin 500 TL ile açım geçinemiyorum deyince Mustafa Efendi. 'Huzur içinde uyandığımız Cennet vatanımız var, kıymetini bilin. Garibanın kahvede ne işi var diyor. Size Vatan Cennet, garibe kahvehane bile haram.” Paylaşımını yaptı.

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İŞTE GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI:

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