Emeklilere pazar desteği geliyor. Temmuz'da başvurular başlayacak

Şişli Belediyesi, emeklilere yönelik 5 bin liralık ‘pazar alışveriş desteği' projesini hayata geçiriyor. Temmuz ayında başvurular başlayacak ve uygun şartları sağlayan emeklilere 5 bin lira verilecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye meclisini olağanüstü toplayarak bu projeyi gündeme getirdi ve proje tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Destek paketinden, kişi başı hane halkı geliri bir asgari ücretin üçte birinden az olan ve 60 yaş ve üzeri emekliler yararlanabilecek.

Şişli'de daha önce büyük ilgi gören Bizim Sokak ve Gezici Kent Lokantası projelerinin ardından, bu yeni destek paketi üçüncü sosyal destek programı oldu.

Meclis toplantısında konuşan Şahan, ekonomik krizden etkilenen emeklilere destek olmanın önemini vurguladı ve Üsküdar Belediyesi'nin benzer bir projesinden ilham aldıklarını belirtti.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden veya 444 31 12 numaralı telefondan yapılabilecek. Başvuru tarihleri belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Başvuru yapacak emeklilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınacak ikametgah, tapu bilgileri, adına tescilli araç sorgulama ve emekli aylık bilgisi belgelerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuruları sonrasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden çağrıldıklarında da belgeleri yanlarında bulundurmaları isteniyor.