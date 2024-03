Emeklilere 'simit satın' diyen MHP Milletvekilinin 235 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Kanal 68TV’nin programına katılmış ve emekliler hakkında vicdan sahibi herkesi sinirlendirecek açıklamalarda bulunmuştu. Emeklilerin her şeyi Devletten beklemelerinin yerine ek iş yapmalarını tavsiye ederek, sokakta simit satmalarını öneren Milletvekili Kaşlı, emekli ve vicdan sahibi insanlar tarafından tepki görmüştü.

NE KADAR MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Skandal açıklamalarının ardından kendisine yönelik tepkilerin sonuncusu usta gazeteci Yılmaz Özdil’den geldi. Bugün kişisel YouTube hesabından yayınladığı, “Erdoğan'ın Reklamında ATATÜRK Reklamı Taklit Edildi!” başlıklı videosunda gündem ve tarih konularını işleyen usta gazeteci Özdil, videosunun bir kısmını da MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı’ya ayırdı.

Kaşlı’nın emekli bir milletvekili olduğunu açıklayan Özdil, hem emekli hem de Milletvekili maaşları ile beraber her ay 235 bin lira maaş aldığını açıkladı. Ramazan Kaşlı’nın, emekli milletvekili olmasından dolayı her ay 90 bin lira, şu anda da milletvekili olmasından dolayı 145 bin lira maaş alan birisi olduğunun açıklayan Özdil, Kaşlı’ya tepkisini şu sözler ile belirtti,

“Bu arada Saray İttifakının ortağı bu Aksaray Milletvekili 10 bin lira gibi ya insanlık dışı bir maaşa mahkûm edilen emeklilerimiz için şahane bir tavsiyede bulundu.

Emekliler simit satsın dedi ya.. Evet, bu vicdan sahibi tavsiyeyi izlemişsinizdir.. Her şeyi devletten beklemeyin dedi. Emeklilerin de aile ekonomisine katkı sağlamak için bir şey yapması lazım dedi.

İkinci bir ek iş yapması lazım.. Ya insanlar bütün hayatları boyunca çalışmış zaten, daha ne katkı sağlayacak.. Hayır diyor ikinci bir ek iş.. Ne yapacağız?

Maaşlarına bir 10 bin lira daha eklemeleri için domates mi yetiştirirler, su mu satarlar?

Bir şey yapmaları lazım.. Örnek veriyor mesela diyor: Öğretmenler okul bittikten sonra simit satıyordu su satıyordu.. Böyle şeyler yapmak lazım. Yani emeklilerimizin de maaşı ile geçinemeyen öğretmenlerimiz gibi sokaklarda simit satmasını su satmasını tavsiye ediyor.”

“BÜTÜN MASRAFLARINI DEVLET ÖDÜYOR”

Ramazan Kaşlı’nın aylık aldığı 235 bin lira maaşının yanı sıra doktor masraflarından, yurt dışı ameliyat masraflarına kadar, gözlük paralarından danışman ve sekreter parasına kadar bütün masraflarını Devletin karşıladığını şu sözler ile açıkladı:

“Emeklilerimize bu nezih tavsiyede bulunan bu milletvekili arkadaş kendisi de emekli.. Hem emekli hem milletvekili olmaya devam ediyor.. Milletvekili maaşı olarak 145 bin lira alıyor. Emekli milletvekili maaşı olarak ilaveten 90 bin lira alıyor.

Yani her ay eline 235 bin lira geçiyor maaş olarak. 235 bin lira maaş alıyor, 10 bin lira alan emeklilere “Her şeyi devletten beklemeyin, çıkın sokakta simit satın” diye akıl veriyor..

235 bin lira maaş almak ile kalmıyor, emekli milletvekili olarak hem kendisinin hem bütün sülalesinin, bütün doktor masraflarını bütün hastane masraflarını bütün tahlil bütün ameliyat bütün diş bütün gözlük bütün ilaç paralarını TBMM ödüyor..

Hatta yurtdışında tedavi olmaları gerekiyorsa onu da TBMM ödüyor.. Yetmiyor danışmanları var parasını devlet ödüyor, sekreterleri var parasını devlet ödüyor..

Ya uçak parasından telefon faturasına bindiği otomobilin benzinine kadar devlet ödüyor.. Trafik cezası yerse onu bile devlet ödüyor. Meclis lokantası desen zaten efsane yani sudan ucuz..”

“KENDİSİ BU ŞEKİLDE YAŞARKEN..”

Aylık kazandığı 235 bin liranın yanı sıra hemen hemen hiçbir şeye para vermeyen, her şeyi devlet tarafından karşılanan MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın, ucuz kıyma sırasında olan emeklilere verdiği sıra dışı tavsiyesi hakkında konuşan Özdil, “Kendisi bu şartlarda ekmek elden su gölden yaşarken, her ay 235 bin lira maaş alırken ucuz kıyma kuyruğunda titreşen emeklilere ne tavsiye ediyor, her şeyi devletten beklemeyin diyor, çıkın sokakta simit satın diyor” ifadelerini kullandı.