Emeklilere yakıt yardımları kesilen İngiltere’de kraliyetin maliyeti 510 milyon sterlin

Düzenleme: Kaynak: BBC Türkçe
Emeklilere yakıt yardımları kesilen İngiltere’de kraliyetin maliyeti 510 milyon sterlin

İngiltere’de monarşi karşıtı grup, kraliyet ailesinin İngiltere’ye gerçek maliyetinin 510 milyon sterlin olduğunu belirtti. Grup, "Yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken, nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz?" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de monarşi karşıtı kampanya grubu Republic (Cumhuriyet), Kraliyet Ailesi'nin ülkedeki vergi mükelleflerine "gerçek maliyetinin" 510 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

BAZI HARCAMALAR BU FONUN DIŞINDA

Bu tutar, Kraliyet Ailesi'nin masraflarını finanse eden 86 milyon sterlinlik Sovereign Grant adlı devlet fonunun yaklaşık altı katı. Sovereign Grant fonu, Kraliyet Ailesi'nin personel, seyahat, saray ve konutlarının bakım ve onarımı gibi harcamalarını karşılıyor. Ancak örneğin güvenlik gibi bazı harcamalar bu fonun dışında kalıyor.

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YARIM MİLYAR STERLİN HARCANIYOR

Republic grubu da sadece güvenlik giderlerinin "basındaki haberlere dayanarak" 150 milyon sterlin düzeyinde hesaplanabildiğini kaydediyor. Republic yöneticisi Graham Smith, emeklilere yapılan yakıt yardımının kesilmesi tartışmalarına gönderme yaparak, "Yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken, nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz?" dedi.

Grubun hesapladığı 510 milyon sterlinlik tutar, "kayıp gelirleri" de kapsıyor. Örneğin Kraliyet Ailesi'nin konutlarından sağlanabilecek yılda 96 milyon sterlinlik ticari gelir de bu tutara dahil.

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