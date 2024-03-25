Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. Bakan açıkladı

Özlem Kıral
Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. Bakan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını açıkladı.

2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını söyledi.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.

Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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