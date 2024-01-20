Emeklilerin tırlattığı an görüntülendi. Biri halay çekti birinin ne dediği anlaşılamadı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı geçtiğimiz günlerde 10 bin TL olarak açıklanmıştı. Emekli maaşlarının 14 bin TL olan açlık sınırının altında olması pek çok emeklinin moralini bozdu. Öyle ki emeklinin zam karşısında bir sokak röportajında verdiği tepki sosyal medyaya damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yeni emekli ücreti açıklanmıştı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 37,57 zammın yanında ek yüzde 5 zam ilave edilmişti. Bu durumda emekli aylıklarına yüzde 42,6 olmuş, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı maaş ise 10 bin TL olmuştu.

EMEKLİLERİN FERYADI SOKAK RÖPORTAJLARINDA

Bu noktada en düşük emekli ücretinin açlık sınırı olan 14 bin TL altında olması tepkilere yol açtı. Her geçen gün ev kiralarına ve gıda ürünlerine gelen zamlar sonucunda emeklinin aldığı zamda eridikçe eriyor. Emekliler ise bu duruma isyan bayrağını çekmiş durumda. Bir sokak röportajında emeklilerin tepkisi ise gündeme oturdu.

Emekliler seslerini duyurmak için sosyal medya yoluyla türlü açıklamalarda bulunuyor. Bu bağlamda bazı emekliler sokak röportajlarında dertlerini dile getiriyor.

MUHABİR NE YAŞADIĞINI SORGULADI

Magazin Forever, emekli maaşları hakkında vatandaşın tepkisini ölçmek için sokaktaydı. Muhabirin emeklilere, ‘emeklilere yapılan maaş zammından memnun musunuz?’ sorusuna aldığı cevap karşısında şok yaşadı.

HALAY ÇEKEREK TEPKİLERİNİ ORTAYA KOYDULAR

Sokak röportajında emekli vatandaşların halay çekerek tepki gösterdiği ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İşte muhabir ve emekli arasındaki enteresan diyalog şöyleydi:

Muhabir: Emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun musunuz?

-Ben bir emekliyim ley ley ley ley ley ley loy. Maaşıma zam beklerim. Ley ley ley ley

ley ley loy. Emeklinin işi zor. Ley ley ley ley ley ley loy. Zam yapınca verir oy.

Ley ley ley ley ley ley loy. Zam yapınca verir. Oy ley ley ley ley ley ley ley

ley ley ley

Muhabir: İkiniz emekli misiniz? Diğer emekliler neden halaya katılmadı?

-Bilmiyorum abi herhalde memnunuz o zaman 10 bin TL emekli halayı yaptım. Emekliyiz maaşlarımıza zam yapıldı, teşekkür ederiz. Ama emekli maaşlarının memur maaşlarıyla aynı seviyede olmasını rica ediyoruz.