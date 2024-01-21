3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı

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3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AKP'nin emekliler için belirlediği maaşın uzun bir süredir açlık sınırının altında olduğunu vurgulayarak, bu duruma dikkat çekti.

Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” diye konuştu.

Tutdere, son beş yılda emekli maaşlarının açlık sınırının altında seyrettiğini belirtti. 2019'da yüzde 7.35, 2020'de yüzde 15.698, 2021'de yüzde 39, 2022'de yüzde 41.99 ve 2023'te yüzde 54.49 oranında açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarının, 2024'ün başında da yüzde 54.44 altında kalmış olduğunu ifade etti.

"Saraya bal kaymak pekmez, emekliye maaş yetmez" diyen Tutdere, emeklilerin 10 bin lira ile geçinmeye çalıştığını, ancak bu maaşın mutfak masraflarını karşılamak ve faturaları ödemek için yetersiz olduğunu belirtti. Adalet ilkesiyle iktidara gelen AKP'nin, emeklilere karşı adaletsizlik yaptığını savunan Tutdere, bu durumun ülkenin bir utanç tablosu olduğunu dile getirdi.

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