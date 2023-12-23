Emeklinin ağlatan feryadı. 'Ahımız oy verenlerin yedi sülalesinden çıksın'

Zeyrek adlı YouTube kanalının muhabiri sokak röportajında bir kadına mikrofon uzattı. "Bir dokun bin ah işit" deyimi bir kez daha gerçekleşti.

Bir çok emeklinin yaşadığı maddi imkansızlıkları dile getiren kadın adeta onların tercümanı oldu.

Başı kapalı kadın "Bu bizim fakir fukaranın yetimlerin hakkını yiyenlerin bir gün fitil fitil oğlundan torunundan cinsinden cibiliyetinden çıkar inşallah" dedi.

Sokak röportajı yapan muhabirin "Emeklileri ezdirmedik dediler" soruna kadın "He he emeklilerin ağzına sıçtılar affedersin. Emekli mi kaldı. Ben sade 20 sene emekliyim 6 milyar (bin)) maaş alıyorum ya insan oy verenlerin bizim şeyimizi çekecek inşallah. O oy verenler var ya. Bizim şemizi çeker. Çoluğumuz çocuğumuz. Şurda kağıt satıyorum mendil satıyorum. Şey satıyorum. Kira biriktirim" dedi.

Gözleri yaşaran kadın "Ağlanacak şeyimize gülüyoruz işte" dedi. Muhabirin bir başka sorusuna aynı kadın "Yok yok battı battı Türkiye battı yok yok yavrum yok" dedi. Kadının sön sözünden sonra röportaj de sona erdi.