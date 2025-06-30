Emeklinin ve kamu işçisinin kaderi bugün belli olacak!

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 16 milyon emeklinin ve 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği zam oranının bugün belli olması bekleniyor.

Kabine, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın, ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin değerlendirme yapılacak. Enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde gelecek.

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KÖK MAAŞ GÜNDEMDE

Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.

ANAYASA HAZIRLIK KOMİSYONU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak.

Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz” açıklamasıyla düzenleme sinyalini vermişti. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 olması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 17 bin TL’ye çıkabilir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine'de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşananlar görüşülecek.

Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin görüşlerini dile getirecek.

İSRAİL'İN SAVAŞI BÖLGEYE YAYMA STRATEJİSİ

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar da masada.

Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.