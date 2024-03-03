Emekliye bayram ikramiyesindeki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim “Hakikat budur” diyerek açıkladı

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmesini öngören yasa TBMM'den geçti.

2018 yılından bu yana devam eden bayram ikramiyesi uygulaması yüksek enflasyon ortamında giderek değer kaybederken, emeklinin beklentisi bayram ikramiyesinin 2024 yılında daha yüksek bir düzeye çekilmesiydi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı üzerinden dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Prof. Dr. Çelik, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir mesajda, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranının yüzde 62,4'ten yüzde 17,6'ya indiğini aktararak, emeklinin 2018 ile kıyaslandığında kaybının 7 bin 609 lira olduğunu vurguladı.

Aziz Çelik, emeklinin bayram ikramiyesinde yüzde 72 düşüş olduğunu belirtti ve ikramiyenin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aziz Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yasa meclisten geçti... Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62'den yüzde 17,6'ya indi. Bayram ikramiyesinde 7 bin 609 TL kayıp! Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına geriledi. Yüzde 50 artış yok yüzde 72 düşüş var! 10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak! Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi! Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla! Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir!"