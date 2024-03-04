Türkiye'deki emekliler şampiyon oldu. Hindistan'ı geçtiler. Bütün emekliler gurur duyacak

Türkiye’deki emekliler gelir açısından dünya sonuncusu oldu.

Türkiye'de yaşamanın ne kadar zor olduğu ve hayat pahalılığı ile enflasyonun nasıl bel büktüğünü anlatan raporda yaşam kalitesi bakımından bizim emeklilerimizin sadece Hindistan’ı geçerek 44 ülke arasında sondan ikinci olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE YAŞAM KALİTESİ BAKIMINDAN SONDAN İKİNCİ OLDU

ABD’li şirket Natixis Investment tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki emeklilerin, diğer ülkelerdekine kıyasla gelir ve yaşam kalitesi bakımından ne kadar geride kaldığı gözler önüne serildi.

Emekliler için en yaşanabilecek ülkeler seçilirken, sağlık, yaşam kalitesi, maddi refah ve emeklilerin gelirleri dikkate alınmıştı.

Yapılan araştırmaya göre ‘Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye yüzde 36 ile 44 ülke arasında sondan ikinciliğe yerleşti.

Türkiye’den daha kötü tek ülke yüzde 10 ile Hindistan olurken, Brezilya’daki emekliler, yüzde 36 ile Türk emekliler ile beraber sondan ikinciliği paylaşırken, Meksika ve Kolombiya da ‘Emeklilikte en yaşanılmaz ülkeler’ arasında yer aldı.

Endekste en yüksek puanları yüzde 83 ile Norveç, yüzde 82 ile İsviçre ve yüzde 81 ile İrlanda vardı.

Raporda ayrıca Türkiye’deki emeklilerin yaşam kalitesinin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra ne kadar gerilediği de görüldü.

"TÜRK EMEKLİLERİN ÖLÇÜLEN YAŞAM KALİTESİ SADECE YÜZDE 25 OLDU"

Türkiye, 2017 ve 2018 yılı raporlarında emekliler için ‘yaşanılabilecek’ ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ve emeklilerin düşen satın alma gücüyle beraber Türkiye, artık listenin sonlarında yer alıyor. Listenin zirvesinde yer alan bir Norveçli emeklinin yaşam kalitesi yüzde 87, İsviçreli’nin yüzde 86 olarak hesaplandı.

İlk 15’de yer alan ülkelerin tümündeki emeklilerin yaşam kalitesi yüzde 80’in üzerinde ölçüldü. Türk emeklilerin ölçülen yaşam kalitesi sadece yüzde 25 oldu.