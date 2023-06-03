Emekliye büyük zam. Yalan çıkarsa vebali ve günahı yandaş gazetenin boynuna

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak." denildi.

Habere göre; masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer aldığı belirtildi. Bu oranlara göre; 10 bin lira emekli aylığının (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkması bekleniyor.

Bu zam uygulanırsa en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

KRİTİK EŞİK 500 DOLAR

Seçimin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi.

Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 9 lira), işverene maliyeti de 15 bin 286 lira olması bekleniyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon, nisanda yüzde 2.65, mayısta yüzde 2.46, haziran için de yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olacak. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak.

Refah payıyla birlikte bu oranın yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.