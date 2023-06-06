Emeklilerin kurban bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı önce yandaş medyaya sızdırıldı

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiye miktarının ne olacağını merakla bekliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup, seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin lira ikramiye vereceğini vaat etmişti. Şimdi emeklilere Kurban Bayramı'nda, hesaplarına yatacak rakamın ne olacak sorusu gündemde.

"İKRAMİYEYİ DAHA YUKARI ÇEKECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 50 ZAM OLABİLİR

Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşte ikramiye miktarı da yavaş yavaş yandaş medyaya sızdırılmaya başlandı. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'ye kadar çıkarak 3 bin TL olabileceği konuşuluyor.